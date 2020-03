«Atalanta-Valencia foi uma bomba biológica: os 40 mil adeptos em San Siro foram contagiados»

O encontro da Liga dos Campeões entre Atalanta e Valencia, disputado a 19 de fevereiro em Milão, que terminou com a vitória da equipa italiana por 4-1, foi identificado como um dos grandes focos de contágio da doença na europa pelo presidente da câmara de Bérgamo, umas das cidades mais afetadas pelo novo coronavírus.





"Nesse momento não sabíamos o que se passava. O primeiro paciente em Itália foi identificado a 23 de fevereiro. Se o vírus já circulava, os 40 mil adeptos que estiveram no estádio de San Siro foram contagiados. Ninguém sabia que o vírus já circulava entre nós. Muitos foram ao jogo em grupos e nessa noite houve muitas aglomerações de pessoas. O vírus andou a circular", contou Giorgio Gori, numa entrevista via Facebook ao jornal ‘Marca’, sublinhando que o "jogo foi uma bomba biológica".Recorde-se que o Valencia foi a primeira equipa em Espanha a ter um foco de contágio. No plantel principal, 35% dos jogadores contraíram covid-19, com Garay a ser o primeiro atleta a testar positivo. Gayá e Mangala também foram afetados pela doença. Os restantes o clube preferiu manter em anonimato.Ontem, terça-feira, foi conhecido o primeiro caso de um jogador infetado por coronavírus na Atalanta. Trata-se do guarda-redes Marco Sportiello.De facto, como recorda o diário ‘Marca’, o primeiro caso conhecido em Valência foi o do jornalista Enrique Mateu que tinha viajado para Milão para cobrir o encontro da Champions. Esteve internado 25 dias e recebeu alta hospitalar há alguns dias.