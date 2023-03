Atalanta vence e mete pressão na Roma de Mourinho

A Atalanta bateu esta sexta-feira o Empoli, por 2-1, e aproximou-se provisoriamente da Roma, de José Mourinho, enquanto o Sassuolo ganhou ao Spezia, por 1-0, nos jogos de arranque da 27.ª jornada da Liga italiana de futebol.



A jogar em casa, a formação de Bérgamo esteve em desvantagem no marcador, devido a um golo do defesa nigeriano Tyronne Ebuehi (ex-Benfica), em cima do intervalo, aos 44 minutos, mas reagiu na segunda parte, com o médio holandês Marten de Roon a igualar, aos 58, e o jovem avançado dinamarquês Rasmus Hojlund a garantir o triunfo, aos 86.

Com o triunfo -- o primeiro nos últimos cinco encontros -, a Atalanta soma agora 45 pontos e está na sexta posição da Serie A, a apenas dois da Roma, que se desloca no domingo ao terreno da Lazio, no dérbi da capital transalpina. Já o Empoli está no 14.º posto, com 28 pontos.

No outro jogo do dia, um penálti convertido com sucesso por Domenico Berardi, aos 71, deu a vitória por 1-0 ao Sassuolo (10.º, com 36 pontos), na receção ao Spezia (17.º, com 24), que não contou com o defesa português João Moutinho, lesionado.