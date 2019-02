Atalanta vence em Cagliari e sobe ao quinto lugar na Serie A

A Atalanta e a Lazio venceram, respetivamente, em Cagliari e Frosinone pelo mesmo resultado, 1-0, no fecho da 22.ª jornada da liga italiana, tendo a equipa de Bérgamo subido ao quinto lugar.A Atalanta, que vinha de uma motivadora vitória por 3-0 sobre a Juventus, nos quartos de final da Taça de Itália, foi ao terreno do 15.º da Serie A vencer, graças a um golo do lateral-direito holandês Hans Hateboer, aos 50 minutos.Por sua vez, a Lazio também sentiu dificuldades, mas conseguiu trazer os três pontos de Frosinone, ao vencer com um golo do avançado equatoriano Felipe Caicedo, aos 36 minutos.No banco da equipa da capital esteve o jovem português Pedro Neto, ex-Sporting de Braga, mas não chegou a ser utilizado.O triunfo da Atalanta permitiu à equipa de Bérgamo subir ao quinto lugar, com 35 pontos, os mesmos do sexto, a AS Roma, que nesta jornada cedeu um empate a um golo em casa frente ao AC Milan, e do sétimo, justamente a Lazio.O campeonato italiano é liderado pela Juventus, com 60 pontos, seguida do Nápoles, com 51, do Inter, com 40, e do AC Milan, com 36.