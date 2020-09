Atalanta vence em casa do Torino num jogo com seis golos

A Atalanta venceu este sábado por 4-2 em casa do Torino, em jogo da segunda jornada da liga italiana, na qual a equipa de Bérgamo se estreou esta temporada.

Depois de adiada a partida da primeira jornada, com a Lazio, marcada para quinta-feira, a abertura da terceira classificada da 'Série A' de 2019/20 estava reservada para Turim, onde golos do argentino 'Papu' Gómez (13 minutos), do colombiano Muriel (21) e dos holandeses Hateboer (42) e De Roon (54) fizeram a diferença.

Do lado da equipa da casa, que voltou a perder, após a visita à Fiorentina (1-0), na ronda inaugural, foi o capitão Andrea Belotti a marcar os dois golos, ao abrir o marcador da partida, aos 11, e, aos 43, a fazer o 3-2.

Ainda hoje, a Lazio visita o Cagliari, no que será também o primeiro jogo oficial dos romanos, com o Inter Milão a estrear-se em casa, ante a Fiorentina.