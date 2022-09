Atalanta vence em Monza e retoma liderança em Itália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Atalanta foi esta segunda-feira a casa do Monza vencer por 2-0, em jogo da quinta jornada da Serie A, e retomou a liderança com a terceira vitória seguida no campeonato.

Os golos só surgiram no segundo tempo, por Hojlund, aos 57', e um autogolo de Marlon oito minutos depois, permitindo à formação de Bérgamo seguir na frente.

A Atalanta soma 13 pontos e é uma de três equipas ainda sem derrotas esta época, com mais dois pontos do que Nápoles e o campeão em título AC Milan, imediatos perseguidores. O recém-promovido Monza é 20.º e último, ainda sem pontos.

À mesma hora, a Salernitana empatou a dois e somou o quarto jogo seguido sem perder, subindo a 10.º, com seis pontos, ao receber o Empoli, que ainda não venceu esta época, com quatro empates seguidos nas últimas rondas.

Ainda esta seugnda-feira, o Torino recebe o Lecce e, em caso de vitória, iguala a Udinese e a Roma, de José Mourinho, no quarto lugar da Serie A.