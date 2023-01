Atalanta vence Sampdoria e 'cola-se' ao AC Milan na classificação

A Atalanta venceu este sábado a Sampdoria por 2-0 e com isso igualou, provisoriamente, o AC Milan , que é terceiro, com 38 pontos, na Liga italiana de futebol, à 20.ª jornada.



O defesa dinamarquês Joakim Maehle, aos 42 minutos, e o avançado nigeriano Ademola Lookman, aos 57, sentenciaram a partida, que deixa a Atalanta com os mesmos 38 pontos dos rossoneri, a dois do Inter, segundo, e a 12 do líder Nápoles.

Domingo, os comandantes acertam calendário ao receber a Roma de José Mourinho, sexta com os mesmos 37 da Lazio, e a um do terceiro posto, enquanto o AC Milan recebe o Sassuolo.

Horas antes, um bis'do avançado argentino Lautaro Martinez permitiu ao Inter de Milão dar a volta ao marcador e impor-se por 2-1 no estádio da lanterna-vermelha Cremonese, isolando-se no segundo lugar provisório, destronando o seu rival milanês. O Inter de Milão, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, entrou praticamente a perder na sequência do golo marcado aos 11 minutos pelo avançado nigeriano David Okereke, após assistência do ex-benfiquista Meite, mas a Cremonese permaneceria sem qualquer vitória na prova.

O internacional argentino restabeleceu o empate pouco depois, aos 21 minutos, e colocou os milaneses na frente do marcador, aos 65, concretizando o segundo golo no encontro e o 11.º no campeonato, do qual é um dos segundos melhores marcadores, atrás do nigeriano Victor Osimhen, avançado do Nápoles.

No outro jogo disputado hoje, o Empoli, 10.º classificado, desbaratou uma vantagem de dois golos, marcados por Luperto (37 minutos) e Marin (69), permitindo o empate ao Torino, oitavo da Série A, obtido já na fase final da partida, com tentos de Ricci (82) e Sanabria (85).