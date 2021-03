Avançado italiano deixa promissora carreira no futebol para estudar em Harvard

Alessandro Arlotti, uma das pérolas do futebol italiano, decidiu aos 18 anos deixar a promissora carreira no futebol para ingressar na prestigiosa universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a partir de agosto.





O avançado, internacional italiano sub-17, não vai deixar todavia deixar a bola de lado, uma vez que conta jogar na Ivy League, uma liga que reúne as 8 melhores universidades norte-americanas.Arlotti, que esta época já integra a equipa principal do Pescara, recebeu em fevereiro a notificação de que foi aceite em Harvard. Em declarações à rádio francesa RMC diz que nem hesitou. "Senti que não podia renunciar esta oportunidade", explicou.Mas à sua volta não falta quem lhe peça para repensar a decisão. "Recebi muitas mensagens de pessoas que me diziam para pensar melhor, que não devia tomar esta decisão. Entre eles amigos, companheiros de equipa, treinadores e até pessoas que não conheço, através do Instagram. Dizem-me que leram a minha história e que não estão de acordo comigo."O jogador, que nasceu em Nice, segue as pisadas do irmão mais velho, Gianluca Arlotti, que jogou no Monaco e no Cannes e que foi para os Estados Unidos estudar na Universidade de Boston. Foi ele quem recomendou a Alessandro a Ivy League, enquanto estude em Havard. "Ele disse-me que o futebol lá é menos técnico, mas muito físico."