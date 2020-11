Balotelli treina num clube da 4.ª divisão italiana

Mario Balotelli está a treinar no modesto Franciacorta, um clube da quarta divisão italiana, segundo escreve o 'Bresciaoggi', um jornal de Brescia. O avançado aguarda por convite de um clube condizente com o seu estatuto.





Depois de ter passado por Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsella e Brescia, a carreira de Balotelli - sempre muito marcada por casos de indisciplina - parece ter chegado a um impasse. Aos 30 anos aquele que outrora foi considerado um prodígio do futebol italiano está desempregado, à espera de uma oportunidade para voltar à ribalta.Mas enquanto isso não acontece, os amigos Alessandro Bertazzoli e Eugenio Bianchini sugeriram-lhe que treinasse no Franciacorta, para se manter em forma.A saída do Brescia foi polémica, além da falta de golos o jogador acumulou problemas com a direção, que chegou a proibi-lo de frequentar as instalações do clube.No verão surgiram rumores de que Balotelli poderia estar a caminho do Cluj, do Bolonha, do Génova ou do Besiktas, mas nada disso se concretizou. Resta-lhe treinar na 4.ª divisão italiana, a ver se alguém o resgata e o coloca de novo no estrelato.