Blaise Matuidi deixa Juventus e deve agora juntar-se a David Beckham na MLS

Blaise Matuidi, médio francês de 33 anos, terminou hoje a sua ligação à Juventus, por mútuo acordo, e em Itália diz-se que deve agora ir para a MLS, para o Inter Miami, clube dirigido por David Beckham.





"Depois de três anos e cinco títulos conquistados, Blaise Matuidi e a Juventus despedem-se por mútuo acordo", pode ler-se no comunicado dos bianconeri que dá conta da saída do francês."Com as nossas cores ele lutou e jogou com o coração em todas as partidas; pressionou os adversários, destruiu-lhes jogadas e relançou, tão eloquentemente, a bola para o nosso ataque", acrescenta o mesmo documento, que elogia de sobremaneira as qualidades do jogador.Campeão do Mundo em 1998, o médio disputou 98 encontros na série A, 133 no total com a camisola dos bianconeri.