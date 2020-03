Blaise Matuidi está infetado com o coronavírus: «Gosto de pensar que sou positivo»

Blaise Matuidi, o segundo jogador da Juventus a contrair a doença provocada pelo novo coronavírus, depois de Daniele Rugani, deixou esta quarta-feira uma mensagem nas redes sociais, garantindo sentir-se "positivo".





Hoje continuo positivo. Sou portador assintomático do vírus, ciente do privilégio de ser jogador de futebol profissional e, como tal, beneficiar de um acompanhamento médico regular e excelente. Se não fosse assim, provavelmente nunca o saberia.Sou positivo, sou forte, o moral é bom, o da minha família também.Estou certo de que, coletivamente, saíremos mais fortes deste desafio, que nos ensinará a conhecermo-nos melhor, a sermos mais unidos, mais generosos e melhores.Obrigado pelas vossas mensagens de amizade e apoio. Vamos manter-nos disciplinados e unidos para que possamos abraçar nossos filhos em breve, abraçar os nossos pais, estar com os nossos irmãos e irmãs e celebrar golos com nossos companheiros de equipa. Eu sou positivo, nós faremos isso."