Boa notícia para o Benfica: Inter perto de garantir Sommer e de largar Trubin

O Inter está perto de garantir a contratação de Yann Sommer, guarda-redes do Bayern Munique, por seis milhões de euros. Quem o diz é 'La Gazzetta dello Sport' e esta é uma boa notícia para o Benfica. Por que motivo? O clube italiano estava também de olho em Trubin, guardião do Shakhtar Donetsk e que é, nesta altura, o alvo prioritário para reforçar a baliza dos encarnados. Com a contratação de Sommer, os nerrazzurri preparam-se, assim, para deixar cair o interesse no ucraniano.Tal como noticiámos na edição desta sexta-feira, o Benfica já começou a negociar o guarda-redes, de 22 anos, até por temer a concorrência. As águias já sabem que podem ter de desembolsar um valor à volta dos 15 milhões de euros.O Shakhtar está disposto a vender o guarda-redes e até já faz as contas para o plantel sem o jovem. Nas duas primeiras jornadas da liga, Trubin ficou no banco depois de ter sido o titular na temporada passada.