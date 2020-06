Bolonha renova com Sinisa Mihajlovic até 2023

O técnico sérvio Sinisa Mihajlovic, que teve uma breve passagem pelo Sporting, renovou contrato com o Bolonha, da liga italiana de futebol, até 2023, anunciou esta quarta-feira o clube, numa pequena nota publicada no seu site oficial.

O treinador de 51 anos está a cumprir a segunda temporada no Bolonha, emblema que ocupa o 10.º lugar da Serie A, prova que foi que interrompida em março, devido à pandemia da covid-19, mas que vai ser retomada no final do mês de junho.

Em junho de 2018, Mihajlovic foi apresentado como treinador do Sporting, mas acabou por ser afastado do cargo sem ter feito qualquer jogo, devido à mudança de direção do clube. Mais tarde, os 'leões' tiveram que pagar uma indemnização de três milhões de euros ao sérvio.

Em Itália, além do Bolonha, o antigo defesa comandou o Catania, a Fiorentina, a Sampdoria, o AC Milan e o Torino. Entre 2012 e 2014, foi selecionador da Sérvia.

Durante o último ano, Mihajlovic tem combatido uma leucemia.