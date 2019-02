Bonucci não gostou de ver Ronaldo chegar à Juventus mas já se arrependeu: «Só o podes admirar»

A Juventus defronta esta quarta-feira o Atlético Madrid, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Com o pretexto do duelo para a Champions, o 'AS' conversou com Leonardo Bonucci e um dos temas focados foi Cristiano Ronaldo, que regressa à capital espanhola esta quarta-feira.Bonucci, que após uma época ao serviço do AC Milan, voltou a assinar pela Juventus confessa, em entrevista ao jornal espanhol, que ficou apreensivo com a chegada de Ronaldo à Vecchia Signora, mas já está arrependido."Quando chegou não me pareceu bem, porque ainda o via como um rival [risos]. Mas a transferência de Ronaldo é muito boa para o futebol italiano, significa que a nossa liga voltou a ser apetecível", afirmou o defesa central da Juventus."Gosto da consistência e simplicidade de Ronaldo. Chegou e pôs-se à disposição do grupo, tem sempre uma palavra de apoio para com todos. Fiquei surpreendido com a sua maneira de trabalhar: cada dia, antes e depois dos treinos, encontras o Cristiano no ginásio. Eu também sou assim, mas há alturas em que uma pessoa não aguenta... Ele está lá sempre. É uma máquina, não pára. Só o podes admirar", justificou, considerando ainda que o internacional português merecia ganhar a Bola de Ouro, considerando que Ronaldo "foi determinante na conquista da Liga dos Campeões"."Tenho a certeza que o facto de não ter ganho a Bola de Ouro este ano será um incentivo para conquistar a próxima. E isso obriga-o a ganhar títulos com a Juventus", afiançou.