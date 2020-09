Borja Valero regressa à Fiorentina

Borja Valero é reforço da Fiorentina, regressando ao emblema viola, depois de ter representado o Inter nas últimas três temporadas. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo clube de Florença nas redes sociais.





B O R J A V A L E R O



Borja Valero è un nuovo giocatore della Fiorentina #ForzaViola #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard pic.twitter.com/MfpZ1RdYCo — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 16, 2020



O médio espanhol esteve na Fiorentina entre 2012 e 2017, tendo realizado 212 jogos e marcado 17 golos no conjunto das sete temporadas em que representou o emblema viola. No currículo, o futebolista, de 35 anos, conta também com passagens por Real Madrid (clube de formação), Maiorca, West Bromwich e Villarreal, rumando então depois ao futebol italiano.Borja Valero está assim de volta a uma casa que bem conhece, passando a integrar o plantel às ordens de Giuseppe Iachini.