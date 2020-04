Brescia mostra "respeito para com a triste realidade" e não quer voltar a jogar

Em Itália a pandemia parece estar a dar tréguas e os clubes de futebol falam em regressar aos treinos e aos jogos, mas o Brescia não é um deles. A cidade de Brescia e a região da Lobardia foram particularmente atingidas pelo coronavírus e o presidente do clube reiterou que não há condições para voltar a pensar em futebol esta época.





"Não queremos voltar a jogar, em respeito para com a triste realidade de Brescia", pode ler-se num comunicado divulgado esta quarta-feira.O Brescia explica também que não vai conseguir devolver o dinheiro aos sócios que têm bilhete de época. Por isso admite fazer um desconto na próxima temporada.No que toca à equipa, o presidente Massimo Cellino elogiou a postura do grupo. "Os nossos jogadores mostraram grande sensibilidade e responsabilidade ao aceitarem muito rapidamente o corte de salários, de modo a podermos garantir a integridade do clube neste momento difícil."Recorde-se que já se fala no regresso dos jogos entre 20 e 28 de maio, uma sugestão que não é plenamente aceite por todos os clubes da Serie A.