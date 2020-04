Buffon adia final da carreira e quer renovar mais um ano com a Juventus

O 'Corriere della Sera' escreve este sábado que o guarda-redes Gianluigi Buffon não quer terminar já a carreira e está preparado para assinar mais um ano de contrato com a Juventus, até 2021. Isso significaria que o antigo internacional italiano, que fez praticamente toda a carreira ao serviço dos bianconeri, jogaria pelo menos até aos 43 anos.





O guarda-redes regressou no último ano a Turim, depois de uma época no PSG. Neste momento é suplente do polaco Wojciech Szczesny e ao que parece está disposto a continuar a ter um papel secundário na equipa.Esta época Buffon esteve em 11 jogos, entre Serie A, Liga dos Campeões e Taça de Itália, tendo sofrido 9 golos. Em três desses encontros não sofreu qualquer tento.