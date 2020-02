Buffon assinala exibição de luxo e junta mais uma camisola à sua longa coleção

Gianluigi Buffon assinou, aos 42 anos de idade, uma exibição de 'encher o olho' diante do AC Milan, tendo contribuído, com uma mão cheia de defesas, para o empate (1-1) da Juventus, que viu Cristiano Ronaldo marcar o golo da equipa e chegar aos 35 golos em 35 jogos oficiais esta temporada.





Buffon leaves San Siro with Daniel Maldini’s shirt

“In my collection I have Chiesa and son, Thuram and son, Weah and son, and now Maldini and son. I’m waiting for their grandchildren” #Juventus #ACMilan #MilanJuve pic.twitter.com/f4ZW0dz8qo — Daniella Matar (@DaniellaMatar) February 13, 2020

No final do encontro, o experiente guarda-redes italiano encontrou-se com Paolo Maldini, antigo colega de equipa e seleção, na zona mista e recebeu a camisola de Daniel Maldini, filho de Paolo, que esta quinta-feira ficou no banco de suplentes da formação orientada por Stefano Pioli. Mais uma para juntar à vasta coleção de Gianluigi Buffon."Na minha coleção tenho a camisola do [Enrico] Chiesa e do filho, do [Lilian] Thuram e do filho, do [George] Weah e do filho, e agora tenho uma do [Paolo] Maldini e do filho dele. Fico à espera dos netos deles", afirmou, entre risos, o guardião da 'Vecchia Signora'.