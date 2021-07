Buffon: «Donnarumma pode conquistar a Bola de Ouro»

Gigi Donnarumma anda nas bocas do mundo. Depois do Euro'2020, onde foi considerado o melhor jogador do torneio, o mais recente jogador do PSG é um forte candidato a ganhar a Bola de Ouro, segundo Buffon, o seu antecessor na baliza da Squadra Azzurra.





"Na minha opinião, ele pode, claramente, conquistar a Bola de Ouro. Pela qualidade que tem e por aquilo que já demonstrou, deve apontar à Bola de Ouro", começou poder dizer o experiente guarda-redes, numa entrevista à 'Sky Sports Itália'.Buffon deu ainda o exemplo de quando estava no início da carreira. "Aos 18 anos disseram-me que podia ser o segundo melhor guarda-redes da história depois de Yashin. Eu respondi: 'Mas porquê o segundo depois de Yashin? Quem disse que não posso ser o melhor?' Quando és jovem, o objetivo deve passar por não te contentares e apontares sempre ao máximo possível. É isso que o Gigi deve fazer", referiu o atual guardião do Parma.Desde que o galardão da Bola de Ouro começou a ser entregue, com o objetivo de distinguir o melhor jogador de futebol do mundo, em 1956, apenas uma vez na história um guarda-redes o conquistou: precisamente o russo Lev Yashin, em 1963.