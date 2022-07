Buffon é desafiado a escolher entre Messi e Ronaldo: «Os campeões veem-se no balneário»

Gianluigi Buffon jogou com Cristiano Ronaldo na Juventus entre 2019 e 2021, juntos ganharam um campeonato, uma Taça de Itália e uma Supertaça, mas o guarda-redes não consegue escolher entre o português e Lionel Messi quando lhe pedem para dizer qual dos dois craques é o melhor."Nunca joguei com o Messi, por isso não posso responder. Mas garanto, os campeões veem-se no balneário. Aí podes focar-te mais no homem em detrimento do futebolista. Mas quando as pessoas falam no melhor jogador de todos os tempos têm de ter em conta que o futebolista mudou e que hoje em dia temos muitas ajudas para termos melhores desempenhos", explicou o guarda-redes nos trabalhos do Parma.E acrescentou: "É injusto para Pelé, Maradona ou Crujiff. Quem tem desportivismo tem de admitir que é o melhor entre muitos outros", acrescentou.Buffon, de 44 anos, foi questionado sobre a sua longevidade no futebol. "Posso retirar-me aos 55, passei 10 anos da minha vida no Parma, da primeira vez que cá estive, e depois 20 na Juventus. Há 10 anos que penso retirar-me, mas continuo sempre", considerou.E depois das balizas? "Passei por experiências importantes que me permitiram conhecer o mundo do futebol e não sei que quero permanecer neste mundo depois de me retirar. Talvez tente algo diferente."