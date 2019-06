Buffon exige cláusula especial à Juventus para assinar: até o salário é mais fácil de resolver

Gianluigi Buffon está perto de regressar à Juventus depois de uma temporada no Paris Saint-Germain, mas o guarda-redes quer impor algumas condições no novo contrato com os campeões italianos, segundo relata o jornal 'La Reppublica'.





Em causa está o recorde de presenças de Paolo Maldini na Série A: 647 jogos. Buffon tem 640 e, assim, quer que fique escrito no contrato que fará pelo menos oito partidas no campeonato.Se essa condição está sujeita à aprovação do treinador Maurizio Sarri, as exigências salariais já serão mais fáceis de atingir. O guardião de 41 anos pretende ganhar cerca de dois milhões de euros líquidos por temporada, valor que a Juventus parece estar disponível para pagar.