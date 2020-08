Buffon felicita Pirlo e questiona: «Então a partir de agora vou ter de te chamar Mister?»

Antigos colegas tanto na seleção italiana como na Juventus, Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon vão voltar a encontrar-se na Vecchia Signora esta temporada, mas desta feita não será com o mesmo estatuto. O guardião, aos 42 anos, continua aí para as curvas e vai voltar a calçar as luvas para defender a turma de Turim, ao passo que Pirlo, um ano mais novo, vai ter a missão ser o treinador da Juventus.





Ora, nas redes sociais Buffon assinalou a entrada em cena do seu ex-companheiro, numa mensagem na qual deixou bem patente a boa relação entre ambos. "Então a partir de agora vou ter de te chamar Mister? Boa sorte para este novo desafio, Andrea", escreveu o guardião.