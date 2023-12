Cagliari regressa às vitórias na Serie A após reviravolta nos descontos frente à Sassuolo

O Cagliari venceu esta segunda-feira na receção ao Sassuolo, por 2-1, a fechar a 15.ª jornada da Liga italiana, com uma 'remontada' já em tempo de compensações, o que lhe permitiu deixar a zona de despromoção.

O Sassuolo adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, pelo central croata Martin Erlic, vantagem que manteve até ao final do tempo regulamentar, apesar de ter ficado reduzido a 10 unidades por expulsão do central brasileiro Ruan Tressoldi, aos 63 minutos, por acumulação de cartões amarelos.

O Cagliari operou a reviravolta nos descontos, ao empatar aos 90'+4 minutos, por Gianluca Lapadula, que foi assistido pelo avançado angolano Zito Luvumbo, e ao marcar o golo da vitória aos 90'+9, pelo avançado Leonardo Pavoletti.

Com este resultado, a equipa da Sardenha ascendeu ao 16.º lugar da Serie A, com 13 pontos, saindo da zona de despromoção, enquanto o Sassuolo segue em 15.º, com 15.

No outro jogo de hoje da 15.ª jornada, o Empoli recebeu e empatou com o Lecce a um golo, com os visitantes a inaugurarem o marcador aos 64 minutos, pelo avançado zambiano Lameck Banda, e a equipa da casa a restabelecer a igualdade através de um autogolo do médio tunisino Hamza Rafia.

A Serie A é liderada pelo Inter Milão, adversário do Benfica no Grupo D da Liga dos Campeões, com 38 pontos, seguido da Juventus, com 36, do AC Milan, com 29, e da Roma, de José Mourinho, com 25.