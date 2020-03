Campeonato italiano poderá ser decidido num playoff

O surto do coronavírus colocou o desporto europeu de pernas para o ar e poderá levar mesmo algumas federações a tomar medidas drásticas para conseguir definir um campeão. É o caso da Serie A italiana, que poderá ser obrigada a criar um sistema de playoff para se conhecer o vencedor, isto caso o período de suspensão das provas desportivas determinado pelo governo - até de 3 abril - tenha de ser ampliado para lá dessa data. O cenário foi esta terça-feira levantado por Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), numa declaração na qual assumiu que tudo está a ser estudado.





"Esperamos conseguir concluir a temporada como planeado, porque se recomeçarmos a 3 de abril ainda temos alguns espaços na agenda para encaixar os jogos adiados. Decidi lançar a ideia de introduzir um sistema de playoff para o título e para a despromoção, sempre respeitando os valores da competição desportiva. Esses playoff envolveriam as quatro primeiras colocadas, que lutariam pelo título, e as últimas quatro, que lutariam pela manutenção. A partir daí a FIGC indicaria quem participaria nas competições europeias da próxima época", declarou.Caso a ideia avance, Juventus, Lazio, Inter e Atalanta lutariam pelo título, ao passo que Lecce, Genova, SPAL e Brescia seriam colocados num playoff para definir quem escapa à despromoção. As outras alternativas, segundo a imprensa italiana, passariam por não atribuir o título esta temporada ou então utilizar a tabela à 26.ª ronda para definir o campeão.