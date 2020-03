Cannavaro deixa emotiva carta ao povo italiano

Atualmente a viver numa China aparentemente de regresso à normalidade depois da grave crise devido ao novo coronavírus, o italiano Fabio Cannavaro deixou esta terça-feira uma longa carta dedicada aos seus compatriotas que neste momento lutam contra a Covid-19, numa mensagem de otimismo partilhada no portal 'The Players' Tribune' na qual pediu que todos se unam em torno do mesmo objetivo, pois só assim a luta será vencida."O que está a acontecer no nosso país neste momento deixa-me ansioso e em dor. Não vos consigo dizer o quão horrível me sinto ao saber que Itália está a sofrer desta forma, ao ver tantas vidas perderem-se todos os dias. Deixo a minha mensagem de força para todos os afetados, especialmente aqueles que perderam entes queridos. Quero também saudar as equipas médicas e os que trabalham no duro para salvar o máximo de vidas possível. Vocês são os verdadeiros heróis que o nosso país precisa neste momentoInfelizmente a realidade é que nenhum de nós é um super-herói. Nenhum de nós é imune a este vírus. E assim que isto 'explodiu' na China senti que nós, italianos, iríamos ficar bem. Como se todos estivéssemos a pensar que não nos iria afetar. Desvalorizei-o. A princípio pensei que era apenas uma gripe. Estavávamos tão errados...Pelo menos fechámos o país e dissemos às pessoas para ir para casa. Aqui na China, onde estou a comandar o Guangzhou Evergrande, entrei em quarentena há algumas semanas. Estas pessoas já tinham lidado com o SARS, por isso sabiam o que tinham a fazer. Em Itália nunca tivemos uma emergência deste género. Mas agora que estamos a meio desta batalha, temos de lutar juntos. E isso significa mostra as melhores versões de nós mesmos.Claro que todos sabemos que Itália é um país incrível. Temos incríveis praias e um ambiente rural fantástico. Temos também condições climatéricas que nos permitem passar praticamente todo o nosso tempo ao ar livre. Temos a moda, a comida... Mas a vida em Itália é tão boa que por vezes tomamos as coisas como garantidas. Por vezes olhamos só para nós e não olhamos aos outros. E quando o fazemos estamos a desperdiçar o nosso potencial.""O escândalo surgiu pouco antes do torneio começar, por isso quando nos juntámos para o preparar estavámos todos no meio disso. Muitas pessoas pensaram que o escândalo nos iria distrair. Mas o ambiente no estágio era muito bom e essa foi a chave. Num momento crítico, não olhámos apenas para nós, mas por todos os outros. Tivemos também um grande líder no Marcello Lippi, que manteve a harmonia e motivação no grupo. Assim que aterrámos na Alemanha praticamente nos esquecemos do escândalo. Muitos questionam-nos por que ganhámos. Não o ganhámos por termos tido sorte. Ganhámos porque fomos a melhor e porque acreditámos que podíamos ganhar.Neste momento precisamos do mesmo espírito de união enquanto país. Já vimos vários exemplos de solidariedade. A frase 'andrà tutto bene' é uma mensagem de apoio para aqueles que estão em casa, aos que estão assustados, sozinhos ou em depressão. As pessoas saíram às varandas para aplaudir os médicos; os vizinhos cantaram músicas juntos. É este tipo de união que precisamos.Quando esta crise acabar, Itália será diferente. Muitas vidas serão perdidas. Muitos terão perdido os seus negócios. Haverá um imenso trabalho para fazer. Por isso só podemos esperar que uma vacina seja encontrada rapidamente, de forma a colocarmos um pouco final neste pesadelo. Até lá, temos de lutar. Por isso vamos ficar em casa, passar tempo com as nossas famílias e ter contacto direto com o menor número de pessoas possível. E vamos tentar de tudo pelo bem comum""Se não puderem, um simples ato pelo teu vizinho terá o mesmo efeito. Temos de nos lembrar que esta batalha é um esforço de equipa e que todos devem juntar-se a ela. Sim, é verdade que nenhum de nós é um super-herói, mas todos juntos podemos conseguir tudo. Fiquem firmes, meus irmãos e irmãs."