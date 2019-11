Capello demolidor: «Cristiano Ronaldo não dribla um adversário há três anos»

Fabio Capello criticou a atitude de Cristiano Ronaldo, que aparentemente não gostou de ser substituído no jogo de domingo,. Em declarações à televisão Sky, o antigo treinador da Juventus considerou que Maurizio Sarri fez bem em tirar o português do campo, acrescentando que Ronaldo faltou ao respeito aos seus companheiros."É um grande campeão, isso é indiscutível", começou por dizer o técnico. "Mas neste momento ele não está bem e foi correto retirá-lo do campo. Se Sarri foi corajoso? É preciso personalidade para fazer essa mudança e no final ele ganhou o jogo."Depois, criticou a atitude do português, queantes do final da partida. "O facto de ele não se sentar no banco e de ter respondido mal ao Sarri não é bonito. É preciso ser-se um campeão até mesmo quando se é substituído e não apenas quando as coisas correm bem. Ele não está bem e o Dybala está em grande forma. A verdade é que o Ronaldo não dribla um adversário há três anos. Lembro-me quando ele passava pelos jogadores e os deixava lá, 'plantados'. Isso já não acontece, quem o faz agora é o Dybala e o Douglas Costa."A finalizar, explicou o que teria dito ao português se fosse Maurizio Sarri. "Ter-lhe-ia dito que ele tem de respeitar os companheiros. E ter-lhe-ia dito que se ele saiu foi porque eu estava a tentar ganhar o jogo."Recorde-se que Cristiano Ronaldo tinha sido também substituído na partida anterior, com o Lokomotiv Moscovo, na Liga dos Campeõs,