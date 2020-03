Capitão da Atalanta e a situação em Itália: «O que estamos a viver é terrível»

São momentos "terríveis" aqueles que vive Alejandro Papu Gómez, capitão da Atalanta, em Bérgamo, um dos principais focos do coronavírus em Itália. O avançado argentino está isolado, com a família, na cidade do norte do país e revela estar "triste" por acordar de manhã e ver as notícias sobre as vítimas mortais da pademia.





"O meu estado de espírito não é o melhor. A situação no país não é boa, tentamos ser positivos mas todos os dias há notícias más. Quando me levanto e vejo as notícias fico triste. Não podemos fazer outra coisa que não ficar em casa, sermos positivos e esperar que tudo isto passe rápido. O que estamos a viver é terrível", contou o jogador à estação de televisão italiana Sky Sport.Ao jornal argentino Olé, o jogador explicou que as ruas estão praticamente vazias mas, que mesmo assim, "ainda existem cerca de 600 ou 700 casos por dia em toda a Itália. O avançado considera que, no início, a doença não foi levada a sério pelos italianos. "Achámos que era apenas uma gripe, um vírus como qualquer outro no inverno, por isso continuámos a viver as nossas vidas de forma normal".