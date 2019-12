Carlo Ancelotti despedido após qualificar o Nápoles para os 'oitavos' da Liga dos Campeões

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

Carlo Ancelotti foi despedido do Nápoles após golear, esta terça-feira, os belgas do Genk e confirmar a qualificação da formação Gli Azzurri aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. No comunicado, é referido que "a estima e amizade" mantêm-se, apesar da decisão. Gennaro Gattuso deverá ser o homem que se segue no comando do clube.Na conferência após o encontro de hoje, ainda antes de ser despedido, Ancelotti dizia que não iria demitir-se mas o cenário acabou mesmo por precipitar-se, numa temporada em que o desempenho na liga italiana está muito abaixo do esperado.O Arsenal poderá ser o próximo emblema de Ancelotti.