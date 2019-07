Carlo Ancelotti fecha portas à saída de Mário Rui

Carlo Ancelotti assegurou esta sexta-feira, na sequência da vitória do Nápoles por 5-0 sobre o Feralpisalò, que o conjunto napolitano não tem qualquer intenção de vender Mário Rui ou Faouzi Ghoulam."O Mário Rui não está no mercado, nem o Faouzi Ghoulam, pois não temos qualquer intenção de os vender. São uma dupla forte, que trabalha muito bem junta", declarou o técnico napolitano, que de olho no mercado admitiu que o Nápoles poderá ainda fazer algumas contratações de realce: "Estaremos prontos no dia 31 de agosto, altura na qual o mercado de transferências fecha. Poderemos contratar não um, mas dois dois grandes jogadores...".