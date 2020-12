Caso Suárez leva a demissão da reitora da universidade de Perugia

O exame que habilitava Luis Suárez a obter o passaporte italiano continua a dar que falar. Depois de confirmada a 'batota' e de a procuradoria de Perugia ter suspendido por 8 meses da reitora da universidade, de um diretor e de dois professores, todos acusados dos delitos de "divulgação de segredo oficial, com o propósito de alcançarem lucro indevido, e múltiplas falsificações de documentos públicos", esta segunda-feira a imprensa italiana avança com a demissão da reitora do instituto, Giuliana Grego Bolli.





Giuliana Grego Bolli comunicou a sua decisão numa carta enviada ao ministro da Universidade Gaetano Manfredi, em que fala de um "profundo pesar e sofrimento pessoal"."É uma decisão que tomei há algumas horas, com profundo pesar e sofrimento pessoal, depois de dois anos de uma gestão desafiadora, mas também lucrativa, da Instituição, em que tive a honra de ter exercido o cargo de Reitor, tendo primeiro atuado como professora devotada e dedicada, por mais de quarenta anos", refere a carta.