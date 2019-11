Cassano avisa Ronaldo: «Há 12 anos saí do estádio e tive de voltar por causa do antidoping»

Antonio Cassano, antigo avançado italiano, avisou que Cristiano Ronaldo pode meter-se em problemas por abandonar o estádio antes do final de um jogo. Segundo a imprensa italiana, o portuguêsdepois de ter sido substituído por Paulo Dybala na"O Cristiano Ronaldo saiu três minutos antes do fim do jogo? Não se pode fazer isso porque no final há o antidoping. Se realmente as coisas aconteceram dessa forma, pode tornar-se complicado", explicou, citado pela imprensa italiana.E prosseguiu: "Aconteceu comigo, há 12 anos, num Roma-Lazio. O Capello substituiu-me e eu fui para casa. Mas tive de voltar porque fui escolhido para ir ao antidoping naquele dia, se não comparecesse podia ser suspenso por dois anos", contou o antigo jogador da Roma, de 37 anos.