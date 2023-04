Cassano responde a Mourinho: diz que nunca levou "porrada de ninguém" e aponta ao "espião" do treinador

Há um novo capítulo da 'saga' Cassano versus Mourinho. O antigo avançado italiano usou as redes sociais pessoais para negar que tenha sido agredido por Marko Livaja, na temporada 2012/13, tal como o técnico português da Roma sugeriu. O ex-internacional transalpino, de 40 anos, teceu, uma vez mais, duras considerações em relação ao 'Special One', garantindo que "Mourinho se está a cagar para o futebol"."É uma merda, assim como a forma como fazes jogar as tuas equipas", resumiu num vídeo publicado pela conta pessoal de Instagram, em que nega a história a envolver o futebolista croata, que foi seu colega de equipa no Inter Milão."Eu lutei com o Livaja, dissemos tudo e mais alguma coisa um ao outro, mas dois dias depois éramos amigos como antes. A minha mãe ensinou-me a não ter medo de nada e eu discuti com 30 mil pessoas. Esse alguém que era teu espião, diz-lhe que houve vinte pessoas que se meteram no caminho e não houve confronto físico entre mim e o Livaja. Não levei porrada. Diz a esse teu coelhinho que te está a dizer merda. Na minha vida nunca levei porrada de ninguém. Talvez tenha tido sorte, mas nunca tive medo de nada nem de ninguém", referiu ainda Cassano, antecipando-se uma resposta mais prolongada no programa 'Bobo TV'.No sábado, Mourinho respondeu ao antigo avançado, depois de este o ter criticado abertamente e ter elogiado o rival Maurizio Sarri, técnico da Lazio. "Ele tem um problema comigo, não sou eu que tenho com ele. Apenas dizer-lhe uma coisa: cuidado Antonio, tu tens 40 anos e eu tenho 60, mas às vezes aparecem os Markos Livajas e aí fica difícil", deixou claro o português.