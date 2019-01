Cédric Soares a caminho do Inter por empréstimo

Cédric Soares vai ser reforço do Inter Milão. A 'Gazzetta dello Sport' dá o negócio como garantido, com o Southampton a emprestar o internacional português até final da época por 1 milhão de euros. Os nerazzurri ficam com opção de compra no valor de 11 M€.Aos 27 anos, o lateral-direito formado no Sporting prepara-se para abraçar uma nova etapa, agora em Itália, depois de três temporadas e meio em Inglaterra. Para o Inter, é o regresso a um passado bem recente, já que em 2017/18 o clube milanês contava com outro português na mesma posição: João Cancelo, agora na Juventus.