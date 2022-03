Juventus garante saída de Dybala: «Proposta muito baixa teria sido pouco respeitosa para ele»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Dybala vai deixar a Juventus em junho e assim é colocado um ponto final na ligação à equipa de Turim que durou sete anos, desde 2015. A garantia foi dada pelo CEO da vecchia signora à Sky Italia. A decisão está diretamente ligada à chegada de Dusan Vlahovic há dois meses, por quem a Juve pagou 80 milhões de euros (10M€ em objetivos)."A razão [para a saída] é de natureza económica. Fizemos as escolhas que tinham de ser feitas em janeiro e chegámos à situação de hoje", vincou Maurizio Arrivabene, dando conta "a decisão está tomada" quanto a Dybala, depois de "muito pensada"."Da parte da Juventus teria sido fácil fazer uma oferta muito baixa [pela renovação], mas pouco respeitosa para com o Paulo. Ele é um jogador que passou sete anos de sua carreira conosco. Esse tipo de oferta não teria mostrado o respeito que há por ele", vincou o dirigente transalpino.O internacional argentino, de 28 anos, entrou na Serie A pela porta do Palermo, em 2012, jogando naquela formação três épocas até 'saltar' para a Juve.