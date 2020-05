Chiellini, a chapada que Balotelli devia levar, a "maçã podre" Felipe Melo e o ódio a Higuaín

Giorgio Chiellini, capitão da Juventus, começou a promover a sua autobiografia, que será apresentada nos próximos dias, com uma entrevista ao 'La Repubblica', na qual revela alguns dos episódios mais controversos da sua carreira.





O central italiano não esconde que há dois jogadores que o tiram do sério, um deles Balotelli. "Fiquei realmente desiludido com dois jogadores e confirmo tudo o que disse na minha autobiografia. Balotelli é uma pessoa negativa e sem respeito pelo grupo. Durante a Taça das Confederações frente ao Brasil, em 2013, ele nunca ajudou ninguém e merecia ter levado uma chapada", considerou o jogador, de 35 anos.Mas para Chiellini ainda há outro jogador pior, o brasileiro Felipe Melo. "Realmente é o pior do pior. Não consigo lidar com pessoas que não respeitam ninguém. Ao pé dele, estamos sempre em risco de ter problemas. Avisei os responsáveis do clube acerca disto. Ele é uma maçã podre", vincou o internacional transalpino, que jogou com o médio entre 2009 e 2011, na Juve.Na mesma entrevista, o companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo revelou também que "odiava" Higuaín como rival, mas o sentimento mudou: "Quando o conheci, ele surpreendeu-me. Os avançados geralmente são egoístas, mas ele não é. O Gonzalo é generoso e brincalhão. É uma pessoa que precisa de amor para mostrar todo o seu seu potencial ", explicou o defesa, concluindo:"Tenho um ódio desportivo ao Inter, tal como o Michael Jordan odeia os Pistons. No entanto, fora de campo também nos ríamos. Quando me lesionei no joelho, a mensagem que me deixou mais feliz foi a de Javier Zanetti ", expressou Chiellini.