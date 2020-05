Chiellini: «Falar com Sarri só antes do banho, depois ficamos com o cheiro a tabaco...»

A autobiografia de Giorgio Chiellini revela algumas histórias divertidas da vida e carreira do futebolista italiano e uma delas é a relação do central com Maurizio Sarri mas também o levantar um pouco do véu sobre o seu perfil.





"Uma coisa em que não houve forma de intervir foi a sua ligação desmesurada aos cigarros. Para falar com ele no balneário só antes de tomar banho. Se o fizermos depois, ficamos a cheirar incrivelmente a tabaco", vincou o jogador, de 35 anos.Os elogios do companheiro de Cristiano Ronaldo a Sarri também aconteceram. "Está sempre à procura da perfeição. Por exemplo, ele quer 100 por cento de posse de bola da nossa parte no meio-campo adversário. Claro que é uma utopia. Esta forma de pensar talvez tenha sido o que levou até aqui, começando desde de baixo", afirmou.