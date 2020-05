Chiellini: «Lesionar Salah foi um golpe de mestre de Sergio Ramos»

A biografia de Giorgio Chiellini, capitão da Juventus, tem dado que falar nos últimos dias depois das críticas a Balotelli e Felipe Melo e da abordagem à "fraqueza" de Arturo Vidal. E o defesa italiano também fala sobre Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, que considera ser "o melhor defesa do mundo".





"Podem dizer que é impulsivo, que é muito técnico e que podia ser um avançado. É o oposto de mim. Mas tem duas caraterísticas que quase ninguém tem", refere Chiellini. Uma delas é "saber ser decisivo em jogos importantes", mesmo que com recurso a "ações além de qualquer lógica ou lesões que ele causa com uma astúcia quase diabólica".E o internacional italiano dá o exemplo da final da Champions de 2018, entre Liverpool e o Real Madrid, quando Salah saiu lesionado ainda na primeira parte. "Foi um golpe de mestre. Ele [Ramos] sempre disse que não fez de propósito, mas estava ciente de que ao saltar e cair daquela maneira, 9 em cada 10 vezes ele ia lesionar o braço do adversário", sustentaOutra das caraterísticas que o defesa da Juventus enaltece em Ramos é "a força que transmite com a sua presença" e Chiellini afirma mesmo que sem ele "O Real Madrid torna-se uma equipa indefesa". "Estrelas como Varane, Carvajal e Marcelo parecem miúdos da liga Primavera [campeonato de sub-19 em Itália]", aponta Chiellini.