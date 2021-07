Chievo excluído da Serie B por dívidas e à beira da falência

O Chievo foi impedido de participar na Serie B italiana devido ao acumular de dívidas e corre sérios riscos de falência.





De acordo com a imprensa italiana, o histórico emblema da cidade de Verona, que na época 2018/19 atuava no primeiro escalão do futebol transalpino, não cumpriu os requisitos financeiros e já foi 'chumbado' por duas entidades. Primeiro pelaCOVISOC (Comissão de Vigilância da Federação Italiana de Futebol) e posteriormente pela federação italiana.O clube tem ainda um terceiro e último recurso em mas, segundo a imprensa italiana, a ação não deverá ser suficiente para evitar a descida de divisão, uma vez que os valores em dívida rondam os 20 milhões de euros e correspondem a impostos. Neste cenário, o Cosenza prepara-se para ocupar a vaga do Chievo, que terminou a época passada no 8º lugar.Na Serie C italiana foram também excluídos cinco clubes pelos mesmos motivos: Casertana, Novara, Carpi, Paganese e Sambenedettese.