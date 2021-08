Chievo Verona deixa de existir

Um histórico clube do futebol italiano deixou de existir. Este sábado, a equipa do Chievo Verona, que durante vários anos disputou a Serie A, não conseguiu fazer frente aos problemas económicos que há muito enfrentava.





A equipa, fundada em 1929, atuou a época passada na Serie B, chegando a alcançar o playoff de promoção, onde sucumbiu perante o Veneza. Ao iniciar esta época, o clube seria um dos candidatos à subida ao escalão principal, porém os problemas financeiros causaram a descida administrativa até à quarta divisão italiana. Apesar desta decisão, os dirigentes do conjunto de Verona tinham o objetivo de tentar reerguer o clube, mas não conseguiram encontrar um investidor antes do limite que tinha sido fixado. Assim, o Chievo deixa de existir já a partir desta temporada.Os problemas do clube italiano aumentaram com a chegada da pandemia e as irregularidades financeiras fizeram que a federação italiana não permitisse a inscrição do clube na Serie B. Foi-lhes permitida a inscrição na Serie D, quarta divisão italiana, mas sem qualquer investidor o clube não conseguiria continuar a competir.O Chievo subiu pela primeira vez à Serie A em 2001. Alcançou a sua melhor classificação em 2004/05, tendo jogado a pré-eliminatória da Champions League em 2005/06, onde foi eliminado pelo Levski Sofia. Nesse ano, jogou o playoff da Taça UEFA, onde caiu perante o Sp. Braga e no final da época desceu de divisão. Regressou ao principal escalão em 2007 e permaneceu lá até 2019, ano em que o clube se viu envolvido num escândalo de irregularidades financeiras que lhe fez perder três pontos capitais para a despromoção. Desde então, toda a sua estrutura se desestabilizou e iniciou-se a sua decadência, terminando este sábado com o desaparecimento total da equipa.