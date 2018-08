Christian Vieri: «Cristiano Ronaldo velho? Têm é raiva de ele ser o número 1»

Christian Vieri, antigo internacional italiano, disse esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo continuará a marcar golos com a camisola da Juventus e comparou a chegada do craque português à vecchia signora à transferência de Ronaldo Nazário para o Inter Milão."O Ronaldo fenómeno no Inter foi devastador. Foi um louco e fazia golos todos os domingos. Cristiano é igual. Marcou mais de 600 golos, faz 50 por ano e ainda marca com o pé esquerdo e com o direito. É uma máquina de fazer golos", afirmou o ex-jogador do Atlético de Madrid ao DAZN, uma plataforma de streaming.Vieri sublinhou ainda que a transferência de CR7 para o campeão italiano levou a que muita gente sentisse raiva do clube, mas que Ronaldo continuará a ser o número um."Chegou a Itália com 33 anos e dizem que é velho e que não fará o mesmo número de golos que nas temporadas passadas. Mas todos ficaram com raiva, pois a Juventus comprou-o e ficou com o número um", concluiu.