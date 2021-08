Clube da 6.ª divisão 'pesca' Borja Valero: brincadeira na internet resulta em reforço de peso

Borja Valero anunciou há um mês e meio o fim da carreira, depois de encerrar o seu percurso futebolístico na Fiorentina, aos 36 anos, mas o jogador respondeu a um desafio de uma equipa da 6.ª divisão em Itália e decidiu continuar nos relvados por mais uma temporada. O médio espanhol, que passou por clubes como Real Madrid, Villarreal e Inter, vai jogar no Centro Storico Lebowski.





Tudo começou com uma brincadeira, com o modesto clube a negar a contratação de Borja Valero nas redes sociais. "Em resposta aos rumores colocados a circular por jornalistas preconceituosos e desagradáveis, o Centro Storico Lebowski nega categoricamente a existência de uma negociação com Borja Valero. O jogador é forte, claro, mas não se enquadra nos parâmetros do nosso clube do ponto de vista das características humanas. Como vocês bem sabem, se nos seguirem, tentamos abrir o nosso caminho sem tantos escrúpulos no futebol moderno, aplicando consistentemente regras severas e receitas implacáveis: individualismo, exasperação, egoísmo, resultados a todo custo e transformação de adeptos em meros consumidores. Então, como poderíamos interessar-nos por um jogador sincero, sensível, humilde, inteligente, apegado à camisola que veste, sabendo enquanto joga que representa uma comunidade, capaz de se colocar à disposição do grupo?"Depois, mais à frente, o clube explica tudo num 'post scriptum': "P.S. Obviamente, estamos a brincar. Nos próximos dias, quem sabe, talvez tenhamos a oportunidade de explicar ao Borja quem somos e o que significaria para nós (e para ele) vestir a camisa Lebowski."O jogador, que disse que queria continuar a viver em Florença depois de finalizar o contrato com a Fiorentina, leu e colocou-se à disposição do clube da cidade. "Aceitei o desafio porque sinto-me identificado com os valores do clube. Estava convencido de que podia jogar outra época com a Fiorentina, mas o futebol também é isto e fiquei impressionado com a organização, com a formação, com o compromisso social e com o meio ambiente", disse o jogador, em declarações ao 'La Nazione'.