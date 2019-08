Clubes italianos na peugada de Florentino Luís e Romário Baró

O site 'Calciomercato' escreve esta quarta-feira que Inter, Juventus e Milan estão muito atentos aos desempenhos de Florentino Luís, do Benfica, e Romário Baró, do FC Porto, dois dos mais jovens talentos do futebol nacional a competir na Liga NOS.Os clubes italianos enviaram emissários ao Estádio da Luz no fim-de-semana, para assistir ao Benfica-FC Porto da 3.ª jornada.Florentino é descrito como o "farol" da manobra do Benfica. A estampa física, a visão de jogo e a capacidade de reação são amplamente elogiados. O artigo recorda que o jogador esteve na mira da Juventus e da Roma, mas que o Benfica o blindou com uma 'supercláusula'.Já no caso de Romário Baró, um "médio ofensivo box-to-box com grande velocidade", despertou a cobiça do Inter. Tem contrato até 2022 com o FC Porto e uma cláusula de rescisão fixada em 40 milhões.