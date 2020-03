Clubes italianos ponderam cortar salários: os milhões que Ronaldo pode perder

Os efeitos da pandemia da Covid-19 na economia serão devastadores e os clubes de futebol não escapam à razia. Em Itália, um dos países europeus mais afetados pelo novo coronavírus, fala-se já na possibilidade de os jogadores sofrerem um corte salarial esta época o que, no caso de alguns dos principais craques - como Cristiano Ronaldo - implica a perda de muitos milhões.





O presidente da federação, Gabriele Gavina, já deu uma 'achega' sobre o assunto. "Neste momento de emergência o corte nos salários dos jogadores não é um tabu. Acho que todos temos de nos sentar à mesa. A crise e a emergência aplicam-se a todos e o mundo do futebol também deve ter a capacidade de se unir. Somos chamados para um gesto de grande responsabilidade, para mostrar que solidariedade não é apenas uma palavra", frisou."O mundo do futebol está a passar por uma grande crise económica e a federação está comprometida em recolher todos os dados que as ligas individuais estão a processar e depois enviá-los ao governo que, com um decreto-lei, reconheceu o estado de crise no desporto. Antes de sair, no entanto, precisamos renegociar alguns contratos internamente e criar um sistema mútuo. É necessário dar um sinal, demonstrar auto-apoio e solidariedade ", acrescentou.Segundo o 'Corriere dello Sport' os clubes vão promover uma reunião informal com vista a debater este assunto nos próximos dias.Um dos principais temas em cima da mesa prende-se com a percentagem do corte a aplicar. Há clubes que já falam em 20 a 30 por cento o que no caso de Cristiano Ronaldo, por exemplo, que tem um salário de 31 milhões de euros líquidos por ano, implicaria na pior das hipóteses um corte de 9 milhões...Mas o internacional português da Juventus não seria o único. Segundo o mesmo jornal, jogadores como Lukaku, Dybala, Higuain, Ramsey, De Ligt, Donnarumma, Dzeko, entre outros, também seriam atingidos em força...