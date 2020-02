Colega de jogador infectado com coronavírus reage a notícia: «Estamos todos preocupados»

O coronavírus já atingiu o futebol italiano, com um jogador da Serie C infetado. King Udoh é o jogador em causa e na manhã desta quinta-feira o 'CalcioNapoli24Live' falou com Antonio Romano, companheiro de equipa, que explicou a situação em que se encontram agora os jogadores do Pianese.





"Coronavírus? Estou em Nápoles para resolver um problema no tornozelo, ouvi esta manhã as notícias da infeção do meu companheiro de equipa. Liguei para o King Udoh, mas ele não atende. Hoje de manhã, estava no carro para sair quando o médico me disse para ficar em casa. Somos um grupo e aconselharam-nos a ficar em casa porque nunca se sabe. Para já está tudo suspenso. Hoje de manhã ouvi o dono da equipa, mas ele está trancado em casa porque estão todos preocupados, estivemos todos em contacto com King Udog e é preciso ter cuidado. O clube vai-nos informar quando for para retomar os treinos. Acredito que, quando o problema for resolvido, eles vão ligar", afirmou Antonio Romano.O jogador em causa, King Udoh, começou a acusar sintomas, nomeadamente febre, tendo feito os testes que deram positivo.