Com Chelsea interessado, AC Milan está disposto a aumentar a parada por Rafael Leão

Rafael Leão está a dois anos de ver o contrato terminado com o AC Milan e os interessados sucedem-se. O Chelsea estará atento aos feitos do internacional português, melhor jogador da última Serie A conquistada pelos milaneses, mas a vontade de Leão é continuar no Milan.A 'Gazzetta dello Sport' garante que os campeões transalpinos vão abrir os cordões à bolsa e renovar o vínculo de um jogador que foi determinante no regresso ao êxito, fazendo 14 golos em 42 partidas oficiais em 2021/22.Leão começou por pedir 4,5 milhões por época mas, face ao rendimento demonstrado, aumentar a parada para 6M€, algo que os rossoneri estavam relutantes em oferecer. Com o vínculo a findar em 2024, o AC Milan passou a pensar de forma diferente e passará a satisfazer mesmo a demandada do avançado, de 23 anos, formado no Sporting.O jogador está 'blindado' por uma cláusula de 150 milhões de euros.