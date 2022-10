Como Mourinho tirou o melhor de Smalling: «Confiança que têm um no outro foi essencial»

A Roma de José Mourinho segue no 5º posto da Serie A e tem em Chris Smalling um verdadeiro líder dentro e fora de campo. A relação entre o central inglês e o treinador português é vista como uma das bases do bom ambiente que se vive no seio do balneário romano, conforme destacou o também português Tiago Pinto, diretor geral da formação, em entrevista ao 'Mirror'.

É que o defesa de 32 anos, que chegou inicialmente por empréstimo do Manchester United, em 2019, já representou a Roma em mais de 100 jogos e cimentou o seu nome na Serie A, sendo um dos centrais mais respeitados no futebiol italiano. Mérito de Smalling... e de Mourinho.

"O Chris tem um estatuto incrível devido às características que tem como central e pelo que fez especialmente na época passada. Para mim foi um dos melhores centrais na Serie A. E fora o que defendeu, ainda marcou golos determiantes para o clube", iniciou.

"A chegada do Mourinho a Roma foi muito importante para ele. Eles já se conheciam do Manchester United. Contudo, a relação deles e a confiança que têm um no outro evoluiu muito aqui e foi essencial para o sucesso. Ele tem 32 anos e está na melhor forma da sua carreira. Aproveitou muito a boa relação que tem com o Mourinho e tornou-se um líder de equipa e um ídolo para os adeptos", resumiu.