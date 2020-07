Como o vinho do Porto: Ibrahimovic bate incrível recorde aos 38 anos

Zlatan Ibrahimovic tem o seu feitio especial que não agrada a todos, mas é inquestionável que o avançado sueco continua a ser figura por onde quer que passe. E nem mesmo os seus 38 anos o impedem de continuar a escrever páginas de história. A mais recente foi conseguida esta quarta-feira no duelo com a Sampdoria, já que com os dois golos marcados numa vitória por 4-1, o dianteiro nórdico tornou-se no primeiro jogador da história a conseguir marcar 50 golos pelos dois principais clubes de Milão na Serie A.





No Inter Milão, em três anos, entre 2006 e 2009, Ibra tinha apontado 57 golos em 88 partidas, superando agora também a barreira da meia centena de golos pelo outro emblema da cidade, curiosamente com uma média superior de golos por partida. É que no AC Milan necessitou de 78 partidas para alcançar os atuais 51 golos, a uma média e 0,66 golos por jogo (contra os 0,64 da sua passagem pelo Inter).No total, refira-se, Ibra totaliza 380 golos em campeonatos nacionais, num total de 590 partidas disputadas.