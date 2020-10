Confusão na Serie A: autoridades de saúde podem impedir equipas de viajar após casos de covid

O Nápoles foi impedido pelas autoridades regionais de saúde de viajar para Turim no último fim-de-semana, por ter dois casos de covid-19 no plantel, a equipa faltou ao jogo com a Juventus e instalou-se a confusão na Serie A.





A Juventus reclama a vitória por falta de comparência e tem o apoio da Liga, que se escuda nos regulamentos: uma equipa que tenha 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes, tem de ir a jogo.Só que foi uma autoridade de saúde pública quem impediu o Nápoles de se deslocar e um médico do comité técnico científico explicou à 'Rádio Kiss Kiss' que a razão pode estar estar do lado dos napolitanos. "O protocolo foi aprovado pelo ministro da saúde e validado pelo comité técnico científico, que é um organismo governamental", começou por explicar o doutor Francesco Branconaro."Eu não vejo aqui um conflito entre o desporto e a política porque a autoridade regional de saúde tem autoridade e um papel especial de supervisão. O futebol não pode estar acima de tudo e está dentro das competências da autoridade regional proibir uma equipa de viajar", acrescentou.Até agora nenhuma autoridade regional em Itália tinha impedido deslocações de equipas com dois casos positivos, pelo que nos meandros da Liga há agora a preocupação de que o que sucedeu em Nápoles venha a abrir um precedente.A comissão de disciplina está decidir o que fazer relativamente a este caso.