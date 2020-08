Conte: «A montanha de m.... caiu sobre mim e sobre os jogadores»

O Inter foi a Bérgamo vencer a Atalanta, por 2-0, e assegurou a vice-liderança da Serie A com 82 pontos, igualando o registo de 2009/10 às ordens de José Mourinho. No final Antonio Conte 'explodiu' e fez duras críticas à direção do clube. "A montanha de m.... caiu sobre mim e sobre os jogadores", declarou o treinador. Em Itália já se diz que não tem condições de continuar à frente do clube.





"Vi ataques grátis contra a equipa e contra mim e vi pouca proteção do clube. Estes 82 pontos são merecidos pelos jogadores e por mim. São meus, da equipa e dos jogadores. Deveríamos conversar com o presidente, que está na China...", referiu Conte, frisando: "A equipa merece crédito por alcançar números que não eram vistos há muito tempo no clube".Num jogo em que se disputava o 2º lugar, com um ponto a separar ambas as equipas, faltavam ainda 10 segundos para atingir o primeiro minuto e a formação de Antonio Conte já se adiantava no marcador. Após um canto, D’Ambrosio marcou na recarga a um cabeceamento de Lukaku, naquele que foi o golo mais rápido da temporada em Itália. Pierluigi Gollini, guarda-redes dos visitados, lesionou-se neste lance e teve de ser substituído por Marco Sportiello. A formação de Milão aumentou a vantagem à passagem dos 20 minutos, por Ashley Young, com um remate de longa distância, fixando o resultado final, naquela que foi a primeira vez desde setembro que a Atalanta ficou em branco.