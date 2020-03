Coronavírus: Adeptos de algumas regiões não podem assistir ao Juventus-Milan

A segunda mão da meia-final da Taça de Itália entre a Juventus e o Milan será vedada a adeptos oriundos das regiões da Lombardia, Emília-Romagna e Veneto, as mais afetadas pela epidemia do coronavírus, anunciou esta segunda-feira a Juventus.

O clube de Turim emitiu um comunicado no qual justifica a decisão com um decreto aprovado no domingo pelo governo italiano sobre as medidas de combate ao coronavírus, com base no qual se proíbe, até 8 de março, movimentos organizados de adeptos das regiões da Lombardia, Veneto e Emília-Romagna, e também das províncias de Savona (Ligúria), Pesaro e Urbino (Marche).

O duelo está agendado para quarta-feira às 19h45 (hora de Lisboa) e todos os portadores de bilhete terão de mostrar um documento de identidade que indique o respetivo local de residência e, em caso em dúvida, o acesso ao estádio será proibido, esclarece a Juventus na nota divulgada esta tarde.

Para facilitar as medidas de fiscalização no estádio, os adeptos são convidados a apresentar-se com bastante antecedência e as portas do estádio serão, excecionalmente, abertas duas horas e meia antes do apito inicial.



Recorde-se que no encontro da 1.ª mão, realizado em Milão, registou-se um empate a um golo.