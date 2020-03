Coronavírus deixa Christian Eriksen sem teto

O médio dinamarquês Christian Eriksen ficou sem 'casa' em Milão, depois do hotel onde estava hospedado desde janeiro, altura em que se transferiu do Tottenham para o Inter, ter fechado portas devido à pandemia de coronavírus.





Com as restrições impostas pelo governo italiano, o estabelecimento foi forçado a fechar portas devido à avalanche de cancelamentos, de modo que o futebolista ficou sem teto.De acordo com a imprensa internacional, o Inter reagiu rapidamente a sucedido, encontrando um apartamento para Eriksen.Recorde-se que devido ao caso positivo do jogador da Juventus Rugani à doença , todo o plantel do Inter recebeu indicações para iniciar período de isolamento Itália é o país Europeu com mais casos de coronavírus e mais mortes.